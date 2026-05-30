अंत के करीब रूस-यूक्रेन युद्ध, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दी बड़ी बात

रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अब तक भीषण तबाही मच चुकी है। यूक्रेन को इस युद्ध की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि रूस को भी इस युद्ध की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। दोनों देशों के लाखों सैनिक इस युद्ध में हताहत हुए हैं। हज़ारों यूक्रेनी नागरिक भी युद्ध की वजह से हताहत हुए हैं। लाखों यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हुए। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को करीब 195 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। देश में पुनर्निर्माण और रिकवरी की कुल लागत करीब 588 बिलियन डॉलर्स तक बताई जा रही है, जो देश की कई साल की जीडीपी के बराबर है। देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ है। युद्ध पर भारी खर्च की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है और अभी भी हर दिन यह खर्च हो रहा है। तेल-गैस राजस्व घटा, मुद्रास्फीति बढ़ी और विकास दर धीमी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रूस को दीर्घकालिक नुकसान हुआ है। दुनियाभर के कई देशों पर इस युद्ध का असर पड़ा है।