ईरान समझौते पर आखिरी फैसला आज, ट्रंप ने बुलाई व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम की अहम बैठक

US Iran Deal Update: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर समझौते पर अंतिम फैसला लेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय पश्चिम एशिया की सुरक्षा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।