US Iran Deal: होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, ईरान में 300 अरब डॉलर निवेश पर बनी सहमति, ट्रंप-खामेनेई की मंजूरी का इंतजार

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भारत की प्रशंसा करते हुए गुरुवार को कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल को आलोचनाओं को सामना करना पड़ता है,लेकिन भारत में स्थिति अलग है। भारत में इजरायल के लिए अविश्वसनीय ओर जर्बदस्त प्यार देखने को मिलता है। भरत जैसे शक्तिशाली देश के साथ हमारा अनूठा संबंध है। सोशल मीडिया पर भी उनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स भारत से ही हैं। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान में युद्ध का अपना दायरा बढ़ा दिया है। 10 किमी के येलो सुरक्षा जोन से आगे सैन्य टुकडिय़ां लितानी नदी के उत्तर तक पहुंच गई है।