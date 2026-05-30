डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम की मीटिंग की बाद नहीं की फैसले की घोषणा, ईरान बोला- ‘हम अपने फैसले खुद करते हैं’

बघाई ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दे पर हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य का जिक्र करते हुए बघाई ने कहा कि यह जलमार्ग ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। बघाई ने कहा कि ऐसे तंत्र बनाए जाने चाहिए जो देशों के हितों व सुरक्षा की रक्षा करें। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी के लिए सुरक्षित मार्ग भी सुनिश्चित करें।