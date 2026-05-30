अमेरिका ने दागी मिसाइल और ड्रग्स से लदी नाव के उड़े परखच्चे, 3 नार्को-आतंकियों की हुई मौत

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ड्रग्स के खिलाफ उनका रुख काफी सख्त रहा है। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही वह साफ कर चुके हैं कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिकी सेना अक्सर ही ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र और कैरेबियन सागर क्षेत्र में ड्रग्स से लदी नावों को निशाना बनाती है। अमेरिकी सेना ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के तहत अब तक 50 से ज़्यादा हमले कर चुकी है। इन हमलों में करीब 190 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्हें अमेरिका ने नार्को-आतंकी घोषित किया है।