Iran Israel War: ईरान के बड़े नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी, अमेरिका ने मोजतबा खामेनेई सहित कई अन्य नेताओं की जानकारी देने पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा

Iran Israel War: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया कदम सामने आया है। अमेरिका ने ईरान के कुछ बड़े नेताओं के बारे में जानकारी देने वालों के लिए भारी इनाम की घोषणा की है। इस सूची में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई का नाम भी शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने “रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस” कार्यक्रम के तहत यह घोषणा की है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर उनके पास इन नेताओं से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी है तो वे शेयर करें। जानकारी देने वाले व्यक्ति को अधिकतम एक करोड़ डॉलर तक का इनाम दिया जा सकता है।