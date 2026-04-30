ईरान ने तैनात किया नया हथियार, नेवी कमांडर ने दी धमकी, अमेरिका और इजरायल को आ जाएगा ‘हार्ट अटैक’

Iran-Israel-America War: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अभी थमता नजर नहीं आ रहा। शांति वार्ता कब होगी, इस पर कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। इसी बीच हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं, मानो दोनों पक्ष अगली टक्कर के लिए तैयारी कर रहे हों। ईरान की तरफ से आए ताजा बयान ने माहौल और गरमा दिया है। ईरानी नौसेना के कमांडर ने संकेत दिया है कि देश जल्द ही एक नए हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उनका दावा है कि यह हथियार दुश्मनों के बेहद करीब है और उससे उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। बयान में तंज भी था, 'उन्होंने कहा कि शायद इसे देखकर विरोधियों को 'हार्ट अटैक' आ जाए।' हालांकि, इस नए हथियार के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस अंदाज में यह बात कही गई, उससे यह साफ है कि ईरान मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है।