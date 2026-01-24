“ईरान पर फिर हमले की फिराक में है इज़रायल”, तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच पिछले साल जून में 12 दिन तक युद्ध चला, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज़फायर लागू हो गया। इस दौरान अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। हालांकि बाद में ट्रंप ने सीज़फायर कराने में भी अहम भूमिका निभाई। इज़रायल और अमेरिका के हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना था। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया था कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप खुद भी ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और कई बार ईरान को ऐसा करने की धमकी भी दे चुके हैं। अब तुर्की (Turkey) के विदेश मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है।