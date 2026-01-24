“चीन उन्हें खा जाएगा”, ट्रंप ने साधा पड़ोसी देश पर निशाना

Donald Trump (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और कनाडा (Canada) के पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। साथ ही कनाडा उन देशों में से है जिन पर ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ लगाया था। (Switzerland) के दावोस (Davos) में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) के दौरान कार्नी ने अपने भाषण में ट्रंप और अमेरिका पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद उनसे नाराज़ होकर ट्रंप ने कनाडा से 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का निमंत्रण भी वापस ले लिया है। अब ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है।
ग्रीनलैंड (Greenland) पर कब्ज़ा करने की बात ट्रंप कई बार कह चुके हैं। हालांकि इस बारे में उन्हें दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। कनाडा भी इसके खिलाफ है। कनाडा इस बात के भी खिलाफ है कि ट्रंप, ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम (Golden Dome) बनाना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप ने कनाडा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "कनाडा ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम के निर्माण के खिलाफ है, भले ही गोल्डन डोम कनाडा की भी रक्षा करेगा। इसके बजाय उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया है, जो पहले ही साल में उन्हें 'खा' जाएगा।"
ट्रंप के टैरिफ के बाद कनाडा ने चीन से व्यापारिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। ट्रंप इस बात से खुश नहीं हैं कि कनाडा और चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकी बाजार पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि अमेरिका और कनाडा पड़ोसी हैं और सालों से कनाडा, अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आई है और कनाडा का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है।
