“चीन उन्हें खा जाएगा”, ट्रंप ने साधा पड़ोसी देश पर निशाना

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और कनाडा (Canada) के पीएम मार्क कार्नी (Mark Carney) के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। साथ ही कनाडा उन देशों में से है जिन पर ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ लगाया था। (Switzerland) के दावोस (Davos) में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) के दौरान कार्नी ने अपने भाषण में ट्रंप और अमेरिका पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद उनसे नाराज़ होकर ट्रंप ने कनाडा से 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का निमंत्रण भी वापस ले लिया है। अब ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है।