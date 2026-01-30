बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को वोटिंग से रोकने के लिए रची गई बड़ी साजिश, सामने आया सरकार का खूंखार प्लान

बांग्लादेश से भारतीय राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाए जाने को लेकर अंतरिम सरकार ने कहा कि कोई खतरा नहीं है। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि परिवारों को वापस बुलाए जाने को लेकर ढाका को कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है जिसमें इस फैसले से जुड़ी वजह बताई गई हो या खास चिंताओं का जिक्र किया गया हो।