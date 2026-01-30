30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! युद्ध की तैयारी में जुटी सेना, मध्यस्थता की कोशिश जारी

US-Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और युद्ध का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। हालांकि ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए भी इनकार नहीं किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 30, 2026

Ali Khamenei and Donald Trump

Ali Khamenei and Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और ईरान (Iran) के बीच युद्ध की अटकलों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शक्तिशाली नौसेना बेड़ा तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद सैनिक भी अलर्ट मोड पर हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर परमाणु समझौते के लिए तैयार हो जाए, वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि उन्हें परमाणु हथियार नहीं चाहिए। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं।

युद्ध की तैयारी में जुटी सेना

अमेरिका से बचाव के लिए अमेरिकी सेना युद्ध की तैयारी में जुट गई है। ईरान का इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख है कि वो अपने बचाव के लिए 200% तैयारियों पर जोर देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने बताया है कि इस पूरी मामले पर आज, शुक्रवार, 30 जनवरी को हाई-लेवल मीटिंग होगी।

मध्यस्थता की कोशिश जारी

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव युद्ध में न बदले, इसके लिए मध्यस्थता की कोशिश भी जारी है। मिडिल ईस्टर्न देश ट्रंप को इस बात की राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ईरान पर हमले का इरादा छोड़ दे। ईरान बातचीत के लिए तैयार है और ट्रंप ने भी इस मामले पर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया है। ईरान भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता और बातचीत के ज़रिए तनाव को खत्म करने पर जोर दे रहा है। तुर्की (Turkey) के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdoğan) तो दोनों देशों के बीच शांति के लिए ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शांति वार्ता करवाने का भी प्रस्ताव दिया है। ईरानी विदेश मंत्री भी तुर्की का दौरा करेंगे जिससे इस सिलसिले में बातचीत की जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से सीधी बातचीत नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान, 14 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ानें
विदेश
Shehbaz Sharif and Muhammad Yunus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

30 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / World / अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! युद्ध की तैयारी में जुटी सेना, मध्यस्थता की कोशिश जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेज़ुएला पर फिर मेहरबान हुए ट्रंप, एयरस्पेस खोलने के साथ ही तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी दी राहत

Donald Trump and Delcy Rodriguez
विदेश

भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान, 14 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ानें

Shehbaz Sharif and Muhammad Yunus
विदेश

Niamey Airport Attack: ताबड़तोड़ गोलीबारी और धमाकों से 20 लोगों की मौत, 11 गिरफ्तार

Niamey airport
विदेश

आ गई प्रलय की घड़ी? इस समय मात्र 85 सेकंड में तबाह हो जाएगी दुनिया, शुरू हुई उल्टी गिनती

विदेश

ईरान के मुहांने पर जंगी बेड़ा खड़ा कर ट्रंप बोले- ‘हम बातचीत को हैं तैयार’

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.