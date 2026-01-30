अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! युद्ध की तैयारी में जुटी सेना, मध्यस्थता की कोशिश जारी

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव युद्ध में न बदले, इसके लिए मध्यस्थता की कोशिश भी जारी है। मिडिल ईस्टर्न देश ट्रंप को इस बात की राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ईरान पर हमले का इरादा छोड़ दे। ईरान बातचीत के लिए तैयार है और ट्रंप ने भी इस मामले पर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया है। ईरान भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता और बातचीत के ज़रिए तनाव को खत्म करने पर जोर दे रहा है। तुर्की (Turkey) के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdoğan) तो दोनों देशों के बीच शांति के लिए ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शांति वार्ता करवाने का भी प्रस्ताव दिया है। ईरानी विदेश मंत्री भी तुर्की का दौरा करेंगे जिससे इस सिलसिले में बातचीत की जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से सीधी बातचीत नहीं हुई है।