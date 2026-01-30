30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

Niamey Airport Attack: ताबड़तोड़ गोलीबारी और धमाकों से 20 लोगों की मौत, 11 गिरफ्तार

Attack On Niamey Airport: नाइजर की राजधानी नियामे में एयरपोर्ट पर हुए हमले में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हमले के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 30, 2026

Niamey airport

Niamey airport (Photo -Washington Post)

नाइजर (Niger) की राजधानी नियामे (Niamey) के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Diori Hamani International Airport) अड्डे पर स्थित एयर बेस 101 पर बुधवार-गुरुवार को हुए हमले से हाहाकार मच गया। बुधवार को देर रात मोटरसाइकिल पर हमलावर आए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हमला आधी रात के बाद तक चला, जिसके दौरान कई धमाके भी हुए। इस हमले की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

20 लोगों की मौत

नियामे में डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले को आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी 20 लोग हमलावर ही थे।

11 हमलावर गिरफ्तार

हमले के बाद नाइजर की सेना ने 11 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। ज़्यादातर हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

4 सैनिक घायल

नियामे में हुए इस आतंकी हमले में नाइजर सेना के 4 सैनिक घायल हो गए। उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इस हमले में सेना के एयर बेस 101 को निशाना बनाया गया। हमले में गोला-बारूद के भंडार में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ।

सैन्य सरकार का गंभीर आरोप

नाइजर की सैन्य सरकार के प्रमुख जनरल अब्दुरहमान चियानी (Abdourahamane Tchiani) ने इस हमले के लिए फ्रांस (France), बेनिन (Benin) और आइवरी कोस्ट (Ivory Coast) के राष्ट्रपतियों को ज़िम्मेदार ठहराया है। तियानी के अनुसार इन देशों के राष्ट्रपतियों ने नाइजर में स्थिति को बिगाड़ने के लिए इस हमके को प्रायोजित किया। हालांकि अब तक उनके इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है।

Updated on:

30 Jan 2026 09:50 am

Published on:

30 Jan 2026 09:20 am

Hindi News / World / Niamey Airport Attack: ताबड़तोड़ गोलीबारी और धमाकों से 20 लोगों की मौत, 11 गिरफ्तार
