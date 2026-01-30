Niamey Airport Attack: ताबड़तोड़ गोलीबारी और धमाकों से 20 लोगों की मौत, 11 गिरफ्तार

नाइजर (Niger) की राजधानी नियामे (Niamey) के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Diori Hamani International Airport) अड्डे पर स्थित एयर बेस 101 पर बुधवार-गुरुवार को हुए हमले से हाहाकार मच गया। बुधवार को देर रात मोटरसाइकिल पर हमलावर आए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हमला आधी रात के बाद तक चला, जिसके दौरान कई धमाके भी हुए। इस हमले की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।