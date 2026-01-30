30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वेनेज़ुएला पर फिर मेहरबान हुए ट्रंप, एयरस्पेस खोलने के साथ ही तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी दी राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वेनेज़ुएला पर मेहरबान हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने वेनेज़ुएला के विषय में दो अहम फैसले लिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 30, 2026

Donald Trump and Delcy Rodriguez

Donald Trump and Delcy Rodriguez (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर वेनेज़ुएला (Venezuela) में हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को पकड़ लिया गया। इसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। दोनों देशों के बीच तनाव अब धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने वेनेज़ुएला के ब्लॉक हुए फंड्स को अनब्लॉक करना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला की जनता के लिए किया जाएगा। अब ट्रंप ने वेनेज़ुएला के विषय में दो और अहम फैसले लिए हैं।

वेनेज़ुएला का एयरस्पेस खोला

ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से कुछ दिन पहले ही वेनेज़ुएला के एयरस्पेस को बंद करने का फैसला लिया था। अब उन्होंने वेनेज़ुएला के एयरस्पेस को खोलने का आदेश दे दिया है। ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने वेनेज़ुएला जाने वाली उड़ानों पर लगाए प्रतिबंध हटा दिए हैं जिससे कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी फिर से संचालन शुरू कर दिया है। ट्रंप के अनुसार अब अमेरिकी नागरिक जल्द ही वेनेज़ुएला जा सकेंगे और वहाँ सुरक्षित रहेंगे।

तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी दी राहत

ट्रंप ने वेनेज़ुएला के तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी राहत देने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ने दी। इस फैसले के बाद अब अमेरिकी तेल कंपनियाँ वेनेज़ुएला में काम कर सकेंगी। इससे वेनेज़ुएला के तेल सेक्टर में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और वेनेज़ुएला का तेल बाजार भाव पर बेचने में सुविधा होगी।

दोनों देशों को होगा फायदा

ट्रंप के इन फैसलों से दोनों देशों को फायदा होगा। अमेरिका समेत अन्य देशों के लोग अगर वेनेज़ुएला जाते हैं, तो देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। वहीं तेल की बिक्री से भी वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। वहीं इससे अमेरिका को ऊर्जा संसाधन मिलेंगे। ट्रंप के इन फैसलों से दोनों देशों के संबंधों में भी सुधार होगा।

ये भी पढ़ें

भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान, 14 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ानें
विदेश
Shehbaz Sharif and Muhammad Yunus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

30 Jan 2026 11:11 am

Published on:

30 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / World / वेनेज़ुएला पर फिर मेहरबान हुए ट्रंप, एयरस्पेस खोलने के साथ ही तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी दी राहत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश से नज़दीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान, 14 साल बाद शुरू हुई सीधी उड़ानें

Shehbaz Sharif and Muhammad Yunus
विदेश

Niamey Airport Attack: ताबड़तोड़ गोलीबारी और धमाकों से 20 लोगों की मौत, 11 गिरफ्तार

Niamey airport
विदेश

आ गई प्रलय की घड़ी? इस समय मात्र 85 सेकंड में तबाह हो जाएगी दुनिया, शुरू हुई उल्टी गिनती

विदेश

ईरान के मुहांने पर जंगी बेड़ा खड़ा कर ट्रंप बोले- ‘हम बातचीत को हैं तैयार’

Donald Trump
विदेश

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को वोटिंग से रोकने के लिए रची गई बड़ी साजिश, सामने आया सरकार का खूंखार प्लान

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.