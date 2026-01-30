वेनेज़ुएला पर फिर मेहरबान हुए ट्रंप, एयरस्पेस खोलने के साथ ही तेल पर लगाए प्रतिबंधों में भी दी राहत

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर वेनेज़ुएला (Venezuela) में हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को पकड़ लिया गया। इसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। दोनों देशों के बीच तनाव अब धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने वेनेज़ुएला के ब्लॉक हुए फंड्स को अनब्लॉक करना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला की जनता के लिए किया जाएगा। अब ट्रंप ने वेनेज़ुएला के विषय में दो और अहम फैसले लिए हैं।