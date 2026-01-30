ईरान के मुहांने पर जंगी बेड़ा खड़ा कर ट्रंप बोले- ‘हम बातचीत को हैं तैयार’

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी नौसेना का बड़ा बेड़ा भी पर्सियन खाड़ी में पहुंच चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर ईरान के निकट हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान से बातचीत की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से कहा कि इस समय हमारे बहुत बड़े और बेहद ताकतवर जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। यह अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े। अमेरिकी अधिकारियों की मानें तो US नेवी के 6 जहाज मिडिल ईस्ट में दाखिल हो गया हैं। बीते 48 घंटों में USS डेलबर्ट डी ब्लैक नाम का जहाज भी इस इलाके में पहुंच गया है।