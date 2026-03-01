माथा पीट रही है पाकिस्तानी अवाम, सरकार ने बढ़ाए तेल के दाम, 1 लीटर की रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश

कीमतों में बढ़ोतरी का असर लाखों दिहाड़ी मजदूरों और वर्कर्स पर खास तौर पर गंभीर है, जिनकी इनकम मामूली है। इम्पोर्टेड फ्यूल पर पाकिस्तान की भारी निर्भरता घरेलू कीमतों को इंटरनेशनल झटकों के लिए बहुत कमजोर बनाती है। घोषणा के कुछ ही घंटों में शहरों में ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ना शुरू हो गया है। लाखों लोग जो काम पर आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मोटरसाइकिल पर निर्भर हैं, उनके लिए यह रोज़ाना के खर्चों में एक जरूरी बढ़ोतरी है।