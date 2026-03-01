16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

माथा पीट रही है पाकिस्तानी अवाम, सरकार ने बढ़ाए तेल के दाम, 1 लीटर की रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश

Pakistan Fuel Price Hike: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण पाकिस्तानी सरकार ने मजबूरी का हवाला देते हुए तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 16, 2026

Pakistan Fuel Price Increase

पाकिस्तानी सरकार ने बढ़ाए तेल के दाम, जनता परेशान (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज) एक प्रतीकात्मक फोटो।

Pakistan Fuel Price Increase: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव (युद्ध) के कारण वैश्विक तेल संकट का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखने लगा है। इसका सबसे बड़ा झटका इस समय पाकिस्तान की जनता को लगा है। पाकिस्तान में सरकार ने तेल के दामों में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं।

पाकिस्तान की फेडरल सरकार ने केरोसिन और लाइट डीजल ऑयल (LDO) की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। पाकिस्तानी पेट्रोलियम डिवीजन के अनुसार, केरोसिन तेल की कीमत में 39.20 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद केरोसिन का नया दाम 358.01 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जो आम लोगों के लिए काफी महंगा माना जा रहा है।

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने लाइट डीजल ऑयल के रेट में भी 67.51 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे नया रेट पाकिस्तानी रुपये में 302.52 प्रति लीटर हो गया है।

वहीं पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 55 PKR प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। सरकार की घोषणा के बाद, हाई-स्पीड डीजल की एक्स-डिपो कीमत को बदलकर (पाकिस्तानी रुपये) 335.86 प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि एक्स-डिपो पेट्रोल की कीमत 266.17 प्रति लीटर से बढ़ाकर (पाकिस्तानी रुपये) 321.17 प्रति लीटर कर दी गई

सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती तेल कीमतों की वजह से यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में महंगाई को लेकर चिंता और भी बढ़ गई है और आम लोग सरकार के फैसले से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं।

रिपोर्ट में दावा: लाखों दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा असर

इस बीच, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी रमजान के दौरान तकलीफदेह हो रही है, जब घर के बजट पर पहले से ही दबाव है क्योंकि जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मिडिल-क्लास परिवारों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है।

डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक, “बढ़ोतरी ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। पारंपरिक रूप से रमजान वह समय होता है जब सरकार से जरूरी चीजों के लिए टारगेटेड सपोर्ट के जरिए राहत देने की उम्मीद की जाती है।

कीमतों में बढ़ोतरी का असर लाखों दिहाड़ी मजदूरों और वर्कर्स पर खास तौर पर गंभीर है, जिनकी इनकम मामूली है। इम्पोर्टेड फ्यूल पर पाकिस्तान की भारी निर्भरता घरेलू कीमतों को इंटरनेशनल झटकों के लिए बहुत कमजोर बनाती है। घोषणा के कुछ ही घंटों में शहरों में ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ना शुरू हो गया है। लाखों लोग जो काम पर आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मोटरसाइकिल पर निर्भर हैं, उनके लिए यह रोज़ाना के खर्चों में एक जरूरी बढ़ोतरी है।

डॉन की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान में घरों को खर्च का झटका लग रहा है, जिससे खरीदने की ताकत तेजी से कम हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे परिवार ईद के खर्चों की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। पेशावर में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से चीजों की कीमतें और एक शहर से दूसरे शहर आने-जाने का खर्च बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें

‘होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है…’, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल को दिखाई आंख
विदेश
Middle East Conflict

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

16 Mar 2026 08:36 pm

Hindi News / World / माथा पीट रही है पाकिस्तानी अवाम, सरकार ने बढ़ाए तेल के दाम, 1 लीटर की रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

दुबई पर हमला और इजराइल की 15 दिन की रणनीति: क्या होगा अगला कदम?

Iran Attack on Dubai
विदेश

‘आगे का भविष्य खराब होगा’…मदद नहीं मिलने पर भड़के ट्रंप, जानें किसे दी धमकी

US President Donald Trump
विदेश

‘वो जिंदा भी है या नहीं…’ ट्रंप के बयान के बीच रूस पहुंचे मोजतबा खामेनेई? हमले में पैर गंवाने का दावा

Mojtaba Khamenei
विदेश

मुज्तबा को रातों-रात मॉस्को ले जाया गया, पुतिन ने बचाई जान

Valadimir Putin Mojtaba Khamenei
विदेश

‘होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है…’, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल को दिखाई आंख

Middle East Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.