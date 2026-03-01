‘होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है…’, ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल को दिखाई आंख

Middle East Conflict Updates: होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर एक बार फिर दुनिया की नजरें मध्य-पूर्व पर टिक गई हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि यह केवल ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है।