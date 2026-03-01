इस्लामाबाद में बड़ा अटैक! फ़ैज़ाबाद और I-8 इलाके में गिरे दो ड्रोन, मचा हड़कंप, कई उड़ानें डायवर्ट

Air Defense System: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad Drone Attack) में सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है। राजधानी के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले फ़ैज़ाबाद (Faizabad Interchange) और आई-8 (I-8) सेक्टर में दो ड्रोन गिरने से पूरे इलाके में भारी दहशत फैल गई है। इस अचानक हुए ड्रोन हादसे के बाद पाकिस्तानी वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर इस्लामाबाद के हवाई क्षेत्र (Airspace) में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कई घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का रूट डायवर्ट (Pakistan Flights Diverted) करना पड़ा है। प्रमुख पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों से मिलीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद के आसमान में संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स (ड्रोन) देखे गए थे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों या एंटी-ड्रोन सिस्टम ने इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जिसके बाद इनके मलबे फ़ैज़ाबाद इंटरचेंज और रिहायशी इलाके I-8 (I-8 Sector Islamabad) के पास गिरे। इलाके में हुए जोरदार धमाके की आवाज (Drone Crash Islamabad) से स्थानीय लोग खौफजदा हो गए। पुलिस और सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों इलाकों की सख्त घेराबंदी कर दी है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।