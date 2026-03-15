‘ईरान युद्ध रोकने के लिए तैयार’, अराघची ने किया तनाव रोकने की पहल का स्वागत

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका और इजरायल पर साजिश करने का आरोप लगाया है। अराघची ने कहा कि ईरान ने इस युद्ध में पड़ोसी अरब देशों में किसी भी नागरिक या रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया है। इन हमलों के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। ईरान के शाहेद जैसा ड्रोन बनाकर अमेरिका और इजरायल पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी देशों में इजरायल हमले करके इसका दोष ईरान पर मढ़ रहा है। अराघची ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, ओमान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारे राजनयिक संपर्क बने हुए हैं। इससे पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि इजरायल-अमेरिका शाहेद ड्रोन का नाम बदलकर ईरान को फंसाने की साजिश रच रहे हैं।