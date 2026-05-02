भीलवाड़ा के पटेलनगर में बनेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट हब, नेहरू उद्यान के कायाकल्प पर खर्च होंगे 18 करोड़
भीलवाड़ा शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नगर विकास न्यास ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 352.51 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दी है। कलक्टर एवं न्यास अध्यक्ष जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित ट्रस्ट बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन और औद्योगिक विस्तार को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। न्यास ने आय के लक्ष्य से 23 प्रतिशत अधिक कमाई की है। जबकि खर्चों पर नियंत्रण रखकर वित्तीय अनुशासन की नजीर पेश की है। बजट को स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।
न्यास ने पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में शानदार प्रदर्शन किया है। जहाँ 367.95 करोड़ की आय का लक्ष्य था, वहीं न्यास ने 453.89 करोड़ रुपए जुटाए, जो लक्ष्य से लगभग 23.36 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह रही कि आमदनी बढ़ने के बावजूद खर्चों को नियंत्रित रखा गया और प्रस्तावित बजट के भीतर ही विकास कार्य पूर्ण किए गए।
शहर के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विकास कार्यों पर 216.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के विकास पर 166.30 करोड़ खर्च होंगे। शहर में मौजूदा संपत्तियों की मरम्मत व रखरखाव के लिए 21.30 करोड़ का प्रावधान है। प्रशासनिक और कार्यालय खर्चों के लिए 18.61 करोड़ रखे गए हैं। बाहरी सीमा के विकास कार्यों पर 5.60 करोड़ खर्च होंगे। शहर के सौंदर्यकरण व यातायात के लिए 3 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
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