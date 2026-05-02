भीलवाड़ा के पटेलनगर में बनेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट हब, नेहरू उद्यान के कायाकल्प पर खर्च होंगे 18 करोड़

भीलवाड़ा शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नगर विकास न्यास ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 352.51 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी दी है। कलक्टर एवं न्यास अध्यक्ष जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित ट्रस्ट बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन और औद्योगिक विस्तार को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। न्यास ने आय के लक्ष्य से 23 प्रतिशत अधिक कमाई की है। जबकि खर्चों पर नियंत्रण रखकर वित्तीय अनुशासन की नजीर पेश की है। बजट को स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा।