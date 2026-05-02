प्री-वेडिंग शूट, म्यूजिकल फेरे और बेबी शॉवर सामाजिक विकृति, सादगी अपनाएं

आधुनिक जीवनशैली, मोबाइल, सोशल मीडिया और दिखावे की अंधी दौड़ ने समाज में नई बुराइयों को जन्म दे दिया है। लोग एक-दूसरे की देखा-देखी अनावश्यक खर्च और आडंबरपूर्ण आयोजनों में लिप्त हो रहे हैं। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। म्यूजिकल फेरे, बेबी शॉवर और प्री-वेडिंग शूट जैसी तेजी से पनप रही परंपराएं हमारी संस्कृति और सादगीपूर्ण जीवनशैली के विपरीत हैं। यह एक सामाजिक विकृति है। यह बात मुनि प्रणीत सागर ने शुक्रवार सुबह आरके कॉलोनी स्थित दिगम्बर जैन मंदिर में आयोजित धर्मसभा में कही। ग्रीष्मकालीन वाचना के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित श्रावक-श्राविकाओं को संबोधित करते हुए मुनि ने दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहकर संयम और धर्मपरायणता अपनाने का आह्वान किया।