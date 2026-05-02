बालश्रम की बेड़ियों से आजाद हुए 391 बच्चों के हाथों में थमाई जाएगी किताब

एसोसिएशन फॉर वोलेंटरी एक्शन की ओर से स्कूल शिक्षा के शासन सचिव को पत्र लिखकर इन बच्चों के विद्यालयों में नामांकन और पुनर्वास की गुहार लगाई थी। संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनंद के सिंह के अनुसार वर्ष-2025 में पुलिस, श्रम विभाग और संस्था के संयुक्त प्रयासों से राज्य के विभिन्न जिलों में सघन कार्रवाई करते हुए 391 बच्चों को मुक्त कराया गया था। निदेशालय ने इन सभी मुक्त बाल मजदूरों की सूची संलग्न कर अधिकारियों को पाबंद किया है। निदेशालय के आदेश दिए हैं कि शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय से सम्पर्क और समन्वय स्थापित करना होगा। इसके बाद कलक्टर से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर इन बच्चों के पुनर्वास से जुड़ी कार्रवाई पूरी करनी होगी।