जनगणना: अब खुद कर सकेंगे अपनी गणना, स्कूलों में शुरू हुआ स्वगणना जागरूकता का महाभियान

राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में संचालित पीएमश्री विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब इच्छुक शिक्षक 2 मई की शाम 6 बजे तक शाला दर्पण के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए है। निदेशालय की की ओर से जारी सूचना के अनुसार विभाग के पदधारी शिक्षकों और कार्मिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर 29 से 30 अप्रेल की मध्य रात्रि 12 बजे तक का ही सीमित समय दिया गया था। कम समय मिलने के कारण कई शिक्षकों को आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।