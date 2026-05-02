बड़ा खुलासा: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा, अरावली पोलीगोन क्षेत्र में दे दी खनन लीज

भीलवाड़ा. खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का एक बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने न केवल उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, बल्कि खान निदेशालय और विधानसभा तक को गलत जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली हिल्स और पॉलीगॉन में खनन गतिविधियों और नई लीज व नवीनीकरण पर रोक के बावजूद अधिकारियों ने मिलीभगत कर एक लीज का एग्रीमेंट कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस विवादित लीज को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर भी कर दिया। इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ तब हुआ, जब ट्रांसफर के बाद नए एग्रीमेंट की फाइल चली। यह लीज पोलीगोन क्षेत्र में आती है।