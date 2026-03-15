नेपाल में बड़ा हादसा: खाई में गिरी बस, 7 भारतीय तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत

Tragic Crash : नेपाल में एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा (Nepal Bus Accident) हुआ है, जिसमें सात भारतीय तीर्थयात्रियों की जान चली गई है (Indian Pilgrims death)। यह भीषण दुर्घटना शनिवार देर शाम नेपाल के गोरखा जिले (Gorkha District) में हुई। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु मशहूर मनकामना मंदिर (Manakamana Temple) से दर्शन करके लौट रहे थे। तभी उनकी इलेक्ट्रिक माइक्रोबस एक खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई (Deep Gorge) में जा गिरी। इस भयानक हादसे में सात भारतीयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल (Several Injured) हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और बचाव दल (Rescue Operations) ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पहाड़ी रास्तों पर तेज ढलान और संकरी सड़क होने के कारण यह दुर्घटना (Tragic Accident) घटी।