बेंगलुरु में कैब ड्राइवर ने की नेपाली छात्रा से बदसलूकी, वीडियो शेयर कर पीड़िता ने बताई आपबीती

नेपाली छात्रा ने कैब ड्राइवर पर बदसलूकी और हमले की कोशिश का आरोप लगाया। (Photo-AI)
Bangalore Cab Driver Harassment: बेंगलुरु में महिलाओं और विदेशी छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एक नेपाली छात्रा ने कैब ड्राइवर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि घर लौटते समय ड्राइवर ने उसके साथ बदसलूकी की और उस पर हमला करने की कोशिश की। पीड़िता ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होते ही मामला चर्चा में आ गया और बेंगलुरु पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस के अनुसार, केस अब अंतिम चरण में है।
यह मामला 21 अक्टूबर 2025 की रात का बताया जा रहा है, जब नेपाली छात्रा कैब से अपने घर लौट रही थी। छात्रा के आरोप के मुताबिक, यात्रा के दौरान ड्राइवर का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और गाड़ी रोककर पीछे आ गया।
छात्रा का दावा है कि ड्राइवर ने उस पर हमला करने की कोशिश की। वायरल वीडियो में छात्रा भावुक होकर अपनी आपबीती सुनाती है। छात्रा ने बताया कि ड्राइवर नशे में लग रहा था। उसने किसी तरह खुद को बचाकर सड़क पर भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी।
घटना के बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उसी दिन FIR दर्ज कर ली गई। उत्तर-पश्चिम बेंगलुरु पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी ड्राइवर के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने भी घटना वाले दिन पुलिस से संपर्क किया और दावा किया था कि दोनों के बीच सिर्फ कहासुनी हुई थी। मामले से जुड़े सभी सबूतों, वीडियो और बयानों की जांच की जा चुकी है और अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
पीड़िता का कहना है कि उसने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और 11 नवंबर को अदालत में भी अपना बयान दर्ज कराया था। हालांकि, छात्रा का आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे वह निराश है।
दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि जांच तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही, मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग