एक मां ने अपने ही दो छोटे बेटों को उतारा मौत के घाट, आरोपी महिला के खिलाफ पति ने की शिकायत

Mother Killed Her Children: न्यू जर्सी में एक भारतीय मूल की महिला को अपने ही दो छोटे बेटों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला के पति द्वारा इस घटना की पुलिस को सूचना दी गई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 15, 2026

Mother Killed Her Children

न्यू जर्सी पुलिस ने भारतीय मूल की महिला को दो बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। (Photo-X)

New Jersey Murder Case: अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। वहां एक महिला ने अपने ही दो बेटों को मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने 35 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को दो छोटे बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि जांच में पता चला है कि न्यू जर्सी के हिल्सबोरो की रहने वाली प्रियदर्शनी नटराजन ने मंगलवार को दो छोटे बच्चों की हत्या की थी।

इसके अतिरिक्त, समरसेट काउंटी के अभियोजक जॉन मैकडॉनल्ड ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 13 जनवरी को शाम लगभग 6:45 बजे एक व्यक्ति ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल किया था। माना जा रहा है कि कॉल करने वाला व्यक्ति बच्चों का पिता था।

पुलिस ने की बचाने की कोशिश

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने घर के एक बेडरूम में दो बच्चों को मृत पाया। साथ ही, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों ने बच्चों को बचाने के लिए जीवन रक्षक उपाय भी शुरू किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दोनों बच्चों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सा जांच अधिकारी द्वारा बच्चों की पहचान की पुष्टि होने तक उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

महिला को किया गिरफ्तार

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मां प्रियदर्शनी को गिरफ्तार किया और उस पर दो बच्चों की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही गैरकानूनी उद्देश्य से हथियार रखने के मामले में भी आरोप लगाया गया। फिलहाल आरोपी प्रियदर्शनी को हिल्सबोरो पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया और मामले में हिरासत की सुनवाई लंबित रहने तक समरसेट काउंटी जेल ले जाया गया है।

क्या कहा कॉल करने वाले ने?

कॉल करके घटना की जानकारी देने वाले व्यक्ति ने बताया कि काम से घर लौटने पर उसने अपने 5 और 7 साल के दो बेटों को बेहोश पाया। साथ ही उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों के साथ कुछ किया है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो अधिकारियों ने कॉल करने वाले व्यक्ति को आरोपी महिला के साथ पाया, जिसकी पहचान प्रियदर्शनी नटराजन के रूप में हुई।

कौन-कौन कर रहा है मामले की जांच?

अभियोजक मैकडॉनल्ड ने मामले की जांच कार्रवाई पर कहा कि इस मामले की जांच हिल्सबोरो टाउनशिप पुलिस विभाग के जासूसों के द्वारा की जा रही है। साथ ही सोमरसेट काउंटी अभियोजक कार्यालय की प्रमुख अपराध इकाई, अपराध स्थल जांच इकाई और न्यू जर्सी उत्तरी क्षेत्रीय चिकित्सा परीक्षक कार्यालय के चिकित्सा जांचकर्ता भी मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित करने और मृत्यु के कारण और तरीके का पता लगाने के लिए उत्तरी क्षेत्रीय चिकित्सा परीक्षक कार्यालय द्वारा पोस्टमार्टम किया जाना निर्धारित है।

Published on:

