एक मां ने अपने ही दो छोटे बेटों को उतारा मौत के घाट, आरोपी महिला के खिलाफ पति ने की शिकायत

New Jersey Murder Case: अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। वहां एक महिला ने अपने ही दो बेटों को मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने 35 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को दो छोटे बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि जांच में पता चला है कि न्यू जर्सी के हिल्सबोरो की रहने वाली प्रियदर्शनी नटराजन ने मंगलवार को दो छोटे बच्चों की हत्या की थी।