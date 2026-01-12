जानें क्यों खास है बच्ची अरिहा शाह? प्रधानमंत्री ने सख्ती से उठाया मुद्दा; जर्मन चांसलर से बोले मोदी…

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अरिहा शाह के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनाओं को जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भारतीय मूल की बच्ची अरिहा शाह को भारत वापस लाने के विषय में बात की है। विदेश सचिव मिस्त्री ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रहा है कि बच्ची अरिहा को जितना हो सके भारतीय माहौल में पाला जाए। उसे भारतीय त्योहारों में शामिल किया जाए।