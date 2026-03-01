US-Iran Tension: ट्रंप को बड़ा झटका! ‘ईरान से युद्ध मंजूर नहीं’ कहकर टॉप अमेरिकी ऑफिसर ने दिया इस्तीफा

डोनाल्ड ट्रंप और जोसेफ केंट(Photo- IANS)
Iran–Israel conflict: ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच अमेरिका के टॉप ऑफिसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक केंद्र (NCTC) के MD जोसेफ केंट ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। केंट ने अपने इस्तीफे में कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था। अफसर ने दावा किया कि यह युद्ध इजराइल और अमेरिका समर्थित लॉबी के दवाब के कारण शुरू हुआ किया गया। जोसेफ केंट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जून 2025 तक मध्य पूर्व के युद्धों से अमेरिका को हुए जान-माल के नुकसान और आर्थिक हानि की जानकारी थी। इसके बावजूद भी इजराइली अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने गलत सूचना अभियान चलाकर युद्ध को बढ़ावा दिया।
अमेरिकी उच्च अधिकारी जोसेफ केंट ने 2003 के इराक युद्ध का उदाहरण दिया। उन्होंने 2003 के समय की परिस्थिति को जोड़ते हुए कहा कि इजराइल ने उसी तरह की रणनीति अपनाकर अमेरिका को ईरान युद्ध में घसीटा है। जोसेफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इको चैंबर का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को रणनीति के तहत यह विश्वास दिलाया गया कि ईरान एक तत्काल खतरा है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जीत आसान होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोसेफ केंट ने ईरान से जारी युद्ध पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि इस युद्ध से अमेरिका और अधिक अराजकता में फंस सकता है।
अमेरिकी टॉप अफिसर ने अपने इस्तीफे में लिखा- बहुत विचार करने के बाद मैंने आज प्रभावी रूप से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। मैं अच्छे विवेक से ईरान के साथ चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान ने हमारे राष्ट्र के लिए कोई असमान्य खतरा नहीं बनाया और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध को इजरायल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण शुरू किया। उन्होंने आगे लिखा- मैं आपके 2016, 2020, 2024 के चुनाव प्रचार में आपके द्वारा लागू की गई विदेश नीतियों और मूल्यों का समर्थन करता हूं, जिन्हें आपने अपने पहले कार्यकाल में लागू किया।
जोसेफ केंट ने अपने पत्र में आगे लिखा कि जून 2025 तक आप समझ गए थे कि मध्य पूर्व में युद्ध एक जाल था, जिसने अमेरिका के वीरों की बहुमूल्य जानों को छीन लिया। युद्ध ने हमारे राष्ट्र की संपत्ति को कम कर दिया। आपके पहले प्रशासन में आप किसी भी आधुनिक राष्ट्रपति से बेहतर समझते थे कि कैसे निर्णायक रूप से सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाए बिना? उच्च पदस्थ इजरायल अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने एक गलत सूचना अभियान चलाया, जिसने आपके अमेरिका प्रथम मंच को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। इसके जरिए ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए युद्ध समर्थक कंटेट दिया गया। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक खतरा है और आपको अब हड़ताल करनी चाहिए। यह एक झूठ था और यह वही तरीका है जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें इराक युद्ध में खींचने के लिए किया था। जिसने हमारे देश को हजारों सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं की जान की कीमत चुकाई। हम इस गलती को फिर से नहीं कर सकते।
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