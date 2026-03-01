US-Iran Tension: ट्रंप को बड़ा झटका! ‘ईरान से युद्ध मंजूर नहीं’ कहकर टॉप अमेरिकी ऑफिसर ने दिया इस्तीफा

जोसेफ केंट ने अपने पत्र में आगे लिखा कि जून 2025 तक आप समझ गए थे कि मध्य पूर्व में युद्ध एक जाल था, जिसने अमेरिका के वीरों की बहुमूल्य जानों को छीन लिया। युद्ध ने हमारे राष्ट्र की संपत्ति को कम कर दिया। आपके पहले प्रशासन में आप किसी भी आधुनिक राष्ट्रपति से बेहतर समझते थे कि कैसे निर्णायक रूप से सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाए बिना? उच्च पदस्थ इजरायल अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने एक गलत सूचना अभियान चलाया, जिसने आपके अमेरिका प्रथम मंच को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। इसके जरिए ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए युद्ध समर्थक कंटेट दिया गया। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक खतरा है और आपको अब हड़ताल करनी चाहिए। यह एक झूठ था और यह वही तरीका है जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें इराक युद्ध में खींचने के लिए किया था। जिसने हमारे देश को हजारों सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं की जान की कीमत चुकाई। हम इस गलती को फिर से नहीं कर सकते।