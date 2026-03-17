ईरान का दावा: US और इजराइल के हमलों से शिपिंग में रुकावट, जानें UN महासचिव से क्या हुई बातचीत

Middle East Tension: मध्य पूर्व में एक बार फिर से युद्ध का तनाव (Middle East Tension) काफी तेज हो गया है। ईरान (Iran) ने खुले तौर पर अमेरिका (United States) और इजराइल (Israel) को नई समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया है। ईरान का कहना है कि इन दोनों देशों के कारण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार (Global Shipping) में भारी रुकावट आ रही है। व्यापारिक जहाजों (Cargo Ships) को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। इस तनाव को देखते हुए हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहां ईरानी सेना (Military Forces) ने कड़ा पहरा लगा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्री (Foreign Minister) अब्बास अरागची ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के साथ एक बहुत ही अहम बातचीत की है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था (Global Economy) इस नए समुद्री संकट से पूरी तरह से सहम गई है।