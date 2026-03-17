पाकिस्तान में मासूम बच्चों पर बड़ा खुलासा, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

पाकिस्तान में बाल शोषण के बढ़ते मामले: रिपोर्ट (सोर्स: आईएएनएस)
Child Safety Crisis Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जिसने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चों के साथ गलत व्यवहार पर आई एक नई रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है।
साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 तक ऐसे मामलों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर दिन कई बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल पाकिस्तान में हर दिन औसतन नौ से ज्यादा बच्चों के साथ गलत व्यवहार हुआ। ‘साहिल’ के इकट्ठा किए गए डेटा से पता चला कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पता चलता है कि देश में बच्चों की सुरक्षा और बचाव पक्का करने में अभी भी कितनी मुश्किलें आ रही हैं।
बच्चों के साथ गलत व्यवहार के मामलों में कुल बढ़ोतरी के अलावा, रिपोर्ट में पाकिस्तान में जेंडर-बेस्ड वायलेंस (GBV) की घटनाओं में बढ़ोतरी पर भी जोर दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में GBV के मामलों में 34 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, जिससे पता चलता है कि बच्चों और कमज़ोर ग्रुप के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।
पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, साहिल ने पाकिस्तान में बच्चों के शोषण के मामलों पर लगातार नजर रखकर रिपोर्ट की है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले कानून बनाने वालों और स्टेकहोल्डर्स के साथ अपनी राय शेयर की है। नए आंकड़े पाकिस्तान में बच्चों की भलाई और सुरक्षा पक्का करने के लिए और कोशिशें करने की जरूरत पर ज़ोर देते हैं।
फरवरी में, एक बड़े माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई पर जोर दिया, जहां सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण हुआ है। उन्होंने कहा कि केस दर्ज होने और संदिग्धों की पहचान होने के बावजूद न्याय मिलना मुश्किल है।
वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) के मुताबिक, 2025 के ऑफिशियल आंकड़ों से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। पंजाब के फैसलाबाद जिले के 45 पुलिस स्टेशनों में यौन शोषण के 663 केस दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 989 संदिग्ध शामिल थे।
VOPM ने आगे बताया कि जनवरी में भी यह परेशान करने वाला ट्रेंड जारी रहा, जिसमें बच्चों के यौन शोषण के 57 मामले रिपोर्ट किए गए और 76 संदिग्धों को फंसाया गया, जबकि 23 मामलों की अभी भी जांच चल रही है।
यह कहते हुए कि पाकिस्तानी अधिकारी असरदार तरीके से जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मानवाधिकार संस्था ने कहा कि सजा न मिलना पाकिस्तान के न्याय सिस्टम में गंभीर स्ट्रक्चरल कमियों को दिखाता है।
VOPM ने आगे कहा, “कमजोर जांच, गलत सबूत इकट्ठा करना, देरी से या अधूरे चालान और कोर्ट में लंबित मामले प्रॉसिक्यूशन की कोशिशों को कमजोर करते रहते हैं। साथ ही, सर्वाइवर्स को अक्सर बहुत कम सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सपोर्ट कम मिलता है, जबकि लापरवाही के लिए जवाबदेही सीमित रहती है। यही कारण है कि अपराधी आजाद रहते हैं और पीड़ित उम्मीद खो देते हैं। 663 मामलों के आंकड़े के पीछे असली बच्चे, डरे हुए परिवार और सर्वाइवर्स हैं जो न्याय का कभी न खत्म होने वाला इंतजार कर रहे हैं। देर से मिलने वाला न्याय क्रूरता का एक और रूप बन जाता है।”
राइट्स बॉडी ने कहा, “ 2025 के दौरान दर्ज किए गए केसों में अब तक एक भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है। यह सिर्फ एक कानूनी नाकामी नहीं है। यह एक नैतिक और सामाजिक त्रासदी है।”
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