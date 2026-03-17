पाकिस्तान में मासूम बच्चों पर बड़ा खुलासा, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

VOPM ने आगे कहा, “कमजोर जांच, गलत सबूत इकट्ठा करना, देरी से या अधूरे चालान और कोर्ट में लंबित मामले प्रॉसिक्यूशन की कोशिशों को कमजोर करते रहते हैं। साथ ही, सर्वाइवर्स को अक्सर बहुत कम सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सपोर्ट कम मिलता है, जबकि लापरवाही के लिए जवाबदेही सीमित रहती है। यही कारण है कि अपराधी आजाद रहते हैं और पीड़ित उम्मीद खो देते हैं। 663 मामलों के आंकड़े के पीछे असली बच्चे, डरे हुए परिवार और सर्वाइवर्स हैं जो न्याय का कभी न खत्म होने वाला इंतजार कर रहे हैं। देर से मिलने वाला न्याय क्रूरता का एक और रूप बन जाता है।”