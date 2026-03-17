ईरान में चल रहे युद्ध का पाकिस्तान पर पड़ रहा गंभीर असर, कई वर्कर्स के वेतन में 30% तक की हुई कटौती

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) की वजह से दुनियाभर में तेल-गैस का संकट पैदा हो गया है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान (Pakistan) में गैस-तेल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। देश में पेट्रोल-डीज़ल और एलपीजी गैस की काफी किल्लत हो गई है। ऐसे में पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।