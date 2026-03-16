मोजतबा खामेनेई की बड़ी डिमांड, कहा – ‘अगर नहीं मानी बात तो…’

Mojtaba Khamenei (Photo - Israel Times' social media)
अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहे युद्ध का 17वां दिन है। अमेरिका और इज़रायल ने उम्मीद नहीं की होगी कि यह युद्ध इतने लंबे समय तक चलेगा। ईरान को इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है और इज़रायल समेत अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों पर भी हमले कर रहा है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं और जितना समय लगे, इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने एक बड़ी डिमांड कर दी है।
मोजतबा ने दुश्मन (अमेरिका और इज़रायल) से हर्जाने की डिमांड की। मोजतबा के टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में उन्होंने युद्ध की वजह से ईरान में हुए नुकसान के लिए अमेरिका और इज़रायल से हर्जाना चुकाने के लिए कहा।
अमेरिका-इज़रायल से हर्जाने की डिमांड करने के साथ ही मोजतबा ने धमकी भी दी। अपनी पोस्ट में मोजतबा ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी, तो ईरान उनकी उतनी संपत्ति जब्त कर लेगा जितनी चाहता है। मोजतबा ने यह भी कहा कि अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो ईरान दुश्मन कीउतनी ही संपत्ति नष्ट कर देगा, जितना उन्हें नुकसान हुआ है।
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