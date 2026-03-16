मोजतबा खामेनेई की बड़ी डिमांड, कहा – ‘अगर नहीं मानी बात तो…’

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहे युद्ध का 17वां दिन है। अमेरिका और इज़रायल ने उम्मीद नहीं की होगी कि यह युद्ध इतने लंबे समय तक चलेगा। ईरान को इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है और इज़रायल समेत अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों पर भी हमले कर रहा है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं और जितना समय लगे, इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने एक बड़ी डिमांड कर दी है।