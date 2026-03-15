‘मोजतबा खामेनेई की हो गई मौत’…ट्रंप का हैरान करने वाला दावा! ईरान ने दिया जवाब

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहे युद्ध का आज 16वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है। ईरान को इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान हुआ है। अमेरिकी और इज़रायली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडर अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान में इस युद्ध की वजह से 2,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि युद्ध की वजह से इज़रायल और अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों में भी जान-माल का नुकसान हुआ है। अमेरिकी सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) के बारे में हैरान करने वाला दावा किया है।