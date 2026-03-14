ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए पुतिन ने दिया बड़ा ऑफर, ट्रंप ने कहा…

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध काफी गंभीर हो चुका है। आज इस युद्ध का आज 15वां दिन है और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, लेकिन इज़रायल और मिडिल ईस्ट के कुछ अन्य देश भी इस युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। इस युद्ध की वजह से भारी तबाही मच चुकी है और दुनियाभर में तेल-गैस का संकट भी पैदा हो गया है। अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा, तो इसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है और वो बुरी तरह से इस युद्ध को हार रहा है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। इसी बीच रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने युद्ध को रोकने का प्रस्ताव दिया है।