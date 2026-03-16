पाकिस्तानी सेना को मिली कामयाबी, 5 आतंकियों का किया एनकाउंटर

पाकिस्तान (Pakistan) लंबे समय से आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान भी आतंकवाद के दलदल में फंस चुका है। पाकिस्तान में हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी आतंकी गतिविधियाँ काफी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमले होते रहते हैं। कभी बम धमाके, तो कभी गोलीबारी। आतंकवाद से देश में आम जनता ही नहीं, सेना और पुलिस भी असुरक्षित हैं। ऐसे में आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना भी समय-समय पर कार्रवाई करती रहती है और अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी मिली है।