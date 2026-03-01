यूरोप में बढ़ सकती है तबाही? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा खुलासा

जेलेंस्की के मुताबिक, रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि यूरोप में अस्थिरता बढ़ाना भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट की जंग का फायदा उठाकर रूस यूक्रेन में और ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे एयर डिफेंस सिस्टम और खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली तकनीक का उत्पादन बढ़ाएं, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।