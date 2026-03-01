Iran War: अमेरिका-इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, बेबाकी से दागी ‘डांसिंग मिसाइल’

Iran-Israel War: ईरान और इजराइल के बीच चल रहा भयानक महायुद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया है (Iran Israel War)। युद्ध के सोलहवें दिन ईरान ने पहली बार अपनी सबसे मारक मिसाइल का इस्तेमाल कर दुनिया को चौंका दिया है (Dancing Missile)। इस बेहद घातक और अचूक हथियार को सैन्य विशेषज्ञ सेज्ज़िल मिसाइल के नाम से जानते हैं (Sejjil Missile)। यह मिसाइल अब अमेरिका और इजराइल के मजबूत सुरक्षा तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है (US Military)। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल हवा में बहुत तेजी से अपनी दिशा बदलने में पूरी तरह सक्षम है (Ballistic Missile)। इसकी सटीक मारक क्षमता करीब दो हजार किलोमीटर तक बताई जा रही है जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है (Target Range)। यह ठोस ईंधन से चलने वाली एक बेहद आधुनिक और शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है (Solid Fuel)। इसे 'आयरन डोम' जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है (Iron Dome)। इस अचानक हुए मिसाइल हमले के बाद से ही खाड़ी देशों और पश्चिमी मुल्कों में भारी खलबली मच गई है (Middle East Conflict)। युद्ध के लगातार बढ़ते तनाव के बीच ईरान का यह आक्रामक कदम आगे की रणनीति को लेकर बहुत बड़े संकेत दे रहा है (War Updates)।