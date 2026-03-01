ईरान के बाद इजरायल ने लेबनान में मचाई तबाही: हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम, मौत का आंकड़ा 800 पार

रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायली सेना ने अपने ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह की चर्चित राडवान फोर्स के कमांड सेंटर को भी बेअसर करने की बात कही है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के अल-कतरनी इलाके में मौजूद कई लॉन्च साइट्स पर भी हमला किया गया। इन लगातार हो रहे हमलों से इलाके में भारी तबाही हुई है और मरने वालों की संख्या 826 के पार पहुंचने की खबर है।