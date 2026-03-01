15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के बाद इजरायल ने लेबनान में मचाई तबाही: हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम, मौत का आंकड़ा 800 पार

Israel Airstrike: इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर और लॉन्च साइट्स को एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह कर दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 15, 2026

Israel Beirut airstrike

बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला (सोर्स: ANI)

Israel Attack Beirut Hezbollah: इजरायल ने अब ईरान के बाद लेबनान में भी बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने बेरूत में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में संगठन के खास कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह करने का दावा किया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायली सेना ने अपने ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह की चर्चित राडवान फोर्स के कमांड सेंटर को भी बेअसर करने की बात कही है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के अल-कतरनी इलाके में मौजूद कई लॉन्च साइट्स पर भी हमला किया गया। इन लगातार हो रहे हमलों से इलाके में भारी तबाही हुई है और मरने वालों की संख्या 826 के पार पहुंचने की खबर है।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत और ऑपरेशनल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए चलाए जा रहे बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है।

इजरायल का नया दावा

इजरायली वायु सेना (आईएएफ) ने रविवार को ईरान पर किए गए अपने हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। इजरायल के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले में ईरान के एक ड्रोन स्टोरेज (भंडारण) ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया।

आईएएफ का कहना है कि इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है और कुछ ईरानी सैनिक भी मारे गए हैं। सेना के अनुसार यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। बताया गया कि यह ड्रोन भंडारण स्थल पश्चिमी ईरान में एक लॉन्च साइट के अंदर बनाया गया था।

इजरायली वायु सेना के मुताबिक हमले के बाद वहां मौजूद ईरानी सैनिकों में अफरा-तफरी मच गई। जो सैनिक बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, उन्हें भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने ट्रैक कर निशाना बनाया।

मासूम बन रहे शिकार

अमेरिका और इजरायल द्वारा लगातार हो रहे हमलों में ईरान को जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है। ईरान की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका-इजरायल के हमले में अब तक 202 बच्चों और 223 महिलाओं की मौत हो चुकी है।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अमेरिका-इजरायल के हमलों में कम से कम 202 बच्चे और 223 महिलाएं मारी गई हैं, जिनमें तीन गर्भवती भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

सुपरपॉवर होने के बावजूद भी ईरान से अब तक क्यों युद्ध नहीं जीत पाया अमेरिका, जानिए पांच बड़े कारण
विदेश
TRUMP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

15 Mar 2026 08:37 pm

Hindi News / World / ईरान के बाद इजरायल ने लेबनान में मचाई तबाही: हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम, मौत का आंकड़ा 800 पार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

यूरोप में बढ़ सकती है तबाही? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा खुलासा

Russia-Ukraine War
विदेश

16वें दिन द्ध ने लिया नया मोड़, ईरान ने दागी 'डांसिंग मिसाइल'

Israel-Iran War Dancing MissileIsrael-Iran War Dancing Missile
विदेश

ईरान का दावा: एपस्टीन नेटवर्क रचेगा 9/11 जैसा हमला,फॉल्स फ्लैग अटैक की बड़ी साजिश

Israel-Iran War False Flag
विदेश

‘होर्मुज स्ट्रेट को आजाद करने के लिए भेजे जंगी जहाज’, क्या ट्रंप की अपील पर मदद के लिए साथ आएंगे दूसरे देश?

TRUMP
विदेश

भारत से अप्रेल तक 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश

India-Bangladesh Deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.