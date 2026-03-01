False Flag: क्या अमेरिका में होने वाला है 9/11 जैसा एक और बड़ा हमला ? ईरान के ख़ौफ़नाक ख़ुलासे से दुनिया में मची खलबली!

Israel-Iran War: पश्चिम एशिया में इस समय हालात बहुत नाज़ुक बने हुए हैं और युद्ध का माहौल है। इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध (Israel-Iran War) ने पूरी दुनिया की शांति छीन ली है और चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसी बीच ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने दुनिया के सामने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका में एक ऐसा बड़ा गुट सक्रिय है, जो कुख्यात अपराधी जेफरी एपस्टीन के नेटवर्क (Epstein Network) से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि यह ताकतवर गुट एक भयंकर और ख़ौफ़नाक साज़िश रच रहा है। ईरान के मुताबिक, यह एक सुनियोजित झूठा हमला (False Flag Plot) हो सकता है, जिसे अंजाम देने की पूरी गुप्त तैयारी चल रही है। ईरान का यह भी मानना है कि इस गहरी साजिश के तहत अमेरिका की धरती पर साल 2001 में हुए 9/11 जैसा कोई भयानक आतंकी हमला दोबारा करवाया जा सकता है। इसके बाद, बिना किसी ठोस सुबूत के इस पूरे विनाशकारी हमले का ठीकरा जानबूझ कर ईरान के सिर फोड़ने की योजना है। इस नए और गंभीर दावे ने पहले से ही चरम पर पहुंचे मध्य पूर्व के तनाव (Middle East Tension) को और भी ज्यादा भड़का दिया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी (Ali Larijani) ने सोशल मीडिया पर इस खतरनाक साजिश की ओर इशारा करते हुए अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चेतावनी दी है।