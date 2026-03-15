US-Israel vs Iran: ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा-अभी जंग खत्म..

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को लेकर कई देशों से अनुरोध किया है, जो ईरान युद्ध से प्रभावित हैं, कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित रखने में मदद करें। फिलहाल उन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए हैं। वहीं, ट्रंप ने Truth Social पर एक पोस्ट में संकेत दिया कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए युद्धपोत भेज सकते हैं।