Forbes Richest Woman List 2026: दुनिया में बढ़ीं अरबपति महिलाएं, भारत की सावित्री जिंदल ने हासिल किया बड़ा मुकाम

Richest women in the World 2026: दुनिया में अमीर महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ रही है। फोर्ब्स की साल 2026 की अरबपतियों लिस्ट के अनुसार, दुनिया के कुल 3,428 अरबपतियों में 481 महिलाएं शामिल हैं, जो करीब 14% हैं। पिछले साल यह संख्या 406 यानी 13.4 % थी। इस साल भी अमेरिका की एलिस वॉल्टन करीब 134 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। वहीं, भारत की सावित्री जिंदल करीब 39.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में 7वें स्थान पर हैं: