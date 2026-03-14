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Tamil Nadu Assembly Election 2026: 5 करोड़ की वो शर्त…जिसने थलापति विजय की पार्टी TVK में मचा दिया हड़कंप

Tamil Nadu Election 2026: थलापति विजय की टीवीके (TVK) के लिए बड़ी चुनौती! 5 करोड़ रुपए प्रति उम्मीदवार की अनौपचारिक शर्त ने पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। क्या अभिनेता विजय अपना अकेले लड़ने का वादा तोड़ देंगे? अंदर की पूरी कहानी विस्तार से।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Mar 14, 2026

Thalapathy Vijay

थलापति विजय (Photo: IANS/X/@ActorVijayTeam)

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर अभिनेता और नेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में पार्टी आयोजक बुसी आनंद (Bussy Anand) की ओर से क्षेत्रीय समन्वयकों की नियुक्ति के लिए बुलाई गई वर्चुअल बैठक में वास्तविक स्थिति सामने आई।

बैठक में यह बात सामने आई कि पार्टी को ऐसे उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक लगभग 5 करोड़ रुपए हों। इसके चलते अधिकांश नेताओं ने गठबंधन करने का सुझाव दिया, जो पार्टी ने अब तक नहीं सोचा था। अभिनेता और नेता विजय ने TVK की शुरुआत करते हुए वादा किया था कि वह DMK, AIADMK और BJP के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनौती देंगे।

वित्तीय बाधाएं और चुनावी वास्तविकता

TVK के पास कागजों पर उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत कम उम्मीदवार ऐसी वित्तीय क्षमता रखते हैं, जो एक प्रतिस्पर्धी चुनावी अभियान चलाने के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग ने एक उम्मीदवार के आधिकारिक चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की है, लेकिन प्रतिस्पर्धी अभियान की वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक होती है।

इस वर्चुअल बैठक में लगभग 130 जिला नेता शामिल हुए, जिन्होंने उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति पर खुलकर चर्चा की। TVK के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में शामिल लगभग तीन-चौथाई नेताओं ने गठबंधन के पक्ष में बात की, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जो अपने चुनावी अभियान का खर्च स्वयं उठा सकें।

फिलहाल, TVK नेतृत्व अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। लेकिन वर्चुअल बैठक ने कई पार्टी आयोजकों को यह कड़वी हकीकत दिखा दी कि एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना फंडिंग जुटाने की तुलना में कहीं आसान हो सकता है।

दावा: TVK को NDA में शामिल करना चाहती है BJP

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा TVK को NDA में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए BJP विभिन्न माध्यमों से विजय से संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, बातचीत को प्रारंभिक स्तर की बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि BJP को TVK में इसीलिए दिलचस्पी है क्योंकि उनके समर्थकों की लंबी फेहरिस्त है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि TVK के शामिल होने से सीटों के नतीजों पर असर पड़ सकता है।

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Abbas Araghchi and donald trump

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Updated on:

14 Mar 2026 09:08 am

Published on:

14 Mar 2026 09:06 am

Hindi News / National News / Tamil Nadu Assembly Election 2026: 5 करोड़ की वो शर्त…जिसने थलापति विजय की पार्टी TVK में मचा दिया हड़कंप

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