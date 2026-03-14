Tamil Nadu Assembly Election 2026: 5 करोड़ की वो शर्त…जिसने थलापति विजय की पार्टी TVK में मचा दिया हड़कंप

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा TVK को NDA में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए BJP विभिन्न माध्यमों से विजय से संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, बातचीत को प्रारंभिक स्तर की बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि BJP को TVK में इसीलिए दिलचस्पी है क्योंकि उनके समर्थकों की लंबी फेहरिस्त है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि TVK के शामिल होने से सीटों के नतीजों पर असर पड़ सकता है।