ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एस जयशंकर को किया फोन, जानें क्या हुई बात?

पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति लगातार बदल रही है, ऐसे में भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के उप प्रतिनिधि मोहम्मद हुसैन ज़ियायेनिया ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शत्रुता को समाप्त करने में हर देश भूमिका निभा सकता है।

मंगलवार को एक साक्षात्कार के दौरान जियायेनिया ने वर्तमान पश्चिम एशियाई संकट को दमन और आत्मरक्षा के बीच संघर्ष के रूप में परिभाषित किया, और बढ़ते मानवीय नुकसान के मद्देनजर वैश्विक समुदाय की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया।