बारूद और कंगाली की दोहरी मार: इजरायली हमले से लेबनान में बिछीं लाशें, उधर ईरान का ‘रियाल’ धड़ाम!

Lebanon Attack :मध्य पूर्व इस वक्त दोहरे संकट से गुजर रहा है। एक ओर युद्ध के मैदान में बारूद बरस रहा है, तो दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर देश कंगाल हो रहे हैं। हालिया लेबनान हमले ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इजरायली सेना की ओर से लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों में भारी तबाही मची है। इन हमलों में न केवल सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, बल्कि आम नागरिक और जीवन रक्षक दल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। दूसरी तरफ, युद्ध की इस विभीषिका और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और उसकी राष्ट्रीय मुद्रा 'रियाल' अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।