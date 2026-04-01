इजरायल ने गाजा सिटी में किए ताबड़तोड़ हमले, हमास कमांडर समेत 3 को मार गिराया

इजरायल डिफेंस फोर्सेस (Photo/X@IDF)
Gaza City airstrike: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं इजरायल ने लेबनान और गाजा सिटी में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल, इजरायल ने गाजा सिटी में हमास के सैन्य पुनर्निर्माण के प्रयासों को विफल करने का दावा करते हुए, उसके कम्युनिकेशन कमांडर अहमद अबू खदीरा समेत तीन लोगों को मार गिराया है। इसकी जानकारी इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) द्वारा दी गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में IDF ने कहा, 'अहमद अबू खदीरा IDF सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजनाओं को आगे बढ़ाने में शामिल था और बलों के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहा था।
इसके अतिरिक्त, IDF ने पुष्टि की कि उसी क्षेत्र में अन्य लक्ष्यों को भी निशाना बनाया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने गाज़ा शहर में छापा मारा और इस्लाम हिशाम रियाद कनिता तथा महमूद हामेद यूसुफ हमदौना के रूप में पहचाने गए दो अन्य प्रमुख व्यक्तियों को मार गिराया। IDF के अनुसार, ये दोनों भी युद्धविराम के दौरान हमास की सैन्य क्षमताओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहर के बाहर हुई हालिया सैन्य कार्रवाइयों के तहत IDF ने बुधवार को मध्य गाजा पट्टी में हमास के सशस्त्र सदस्यों को ले जा रहे एक पिकअप ट्रक को भी निशाना बनाया।
सेना ने बताया कि उस वाहन में सवार बंदूकधारी क्षेत्र में तैनात सैनिकों पर तत्काल हमले की योजना बना रहे थे। अधिक जानकारी देते हुए IDF ने कहा कि पहचान उजागर होने के तुरंत बाद, सैनिकों ने वास्तविक खतरे को खत्म करने के लिए सशस्त्र आतंकवादियों पर हमला किया।
गाजा सिटी पर हमले के अलावा, दक्षिण लेबनान में किए गए इज़रायली हवाई हमले में कासमियेह ब्रिज पूरी तरह तबाह हो गया है। यह पुल टायर और सिडोन के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग था, जिसके ध्वस्त होने से दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली सेना ने पुल को नष्ट करने के लिए दो बार हमले किए, जिससे यह पूरी तरह जमींदोज हो गया।
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