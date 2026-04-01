इजरायल ने गाजा सिटी में किए ताबड़तोड़ हमले, हमास कमांडर समेत 3 को मार गिराया

Gaza City airstrike: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं इजरायल ने लेबनान और गाजा सिटी में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल, इजरायल ने गाजा सिटी में हमास के सैन्य पुनर्निर्माण के प्रयासों को विफल करने का दावा करते हुए, उसके कम्युनिकेशन कमांडर अहमद अबू खदीरा समेत तीन लोगों को मार गिराया है। इसकी जानकारी इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) द्वारा दी गई है।