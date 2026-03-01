‘होर्मुज स्ट्रेट को आजाद करने के लिए भेजे जंगी जहाज’, क्या ट्रंप की अपील पर मदद के लिए साथ आएंगे दूसरे देश?

‘होर्मुज स्ट्रेट’ आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, चलिए आपको समझाते है, दरअसल ‘होर्मुज स्ट्रेट’ (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ने वाला बेहद अहम समुद्री रास्ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट्स में गिना जाता है। दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल तेल का करीब पांचवाँ हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल जहाजों के जरिए यहां से ट्रांसपोर्ट होता है।