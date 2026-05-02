हर महीने 2 सेंटीमीटर धंस रहा है झीलों पर बसा शहर मैक्सिको, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Groundwater Depletion Mexico: नासा और इसरो के संयुक्त 'निसार' सैटेलाइट से आई नई जानकारी के अनुसार, उत्तर अमरीकी देश मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी का एक बड़ा हिस्सा लगातार धंस रहा है और कुछ इलाकों में यह प्रक्रिया काफी तेज है। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच जुटाए गए डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि शहर के कुछ हिस्से हर महीने 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं।