क्या अमेरिका में लगने जा रहा एच-1बी वीजा पर ‘फुल स्टॉप’? जानें ‘एंड एच-1बी वीजा एब्यूज एक्ट’ का पूरा सच

रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन द्वारा पेश किए गए इस बिल का समर्थन ब्रैंडन गिल, पॉल गोसर और एंडी ओगल्स जैसे 35 कट्टरपंथी सांसदों ने किया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों के हितों की रक्षा के नाम पर मौजूदा वीजा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना है। इसके पीछे 'फ्रीडम कॉकस' नामक समूह है। यह लगभग 40-45 रिपब्लिकन सांसदों का एक ऐसा गुट है जो अपनी कट्टरपंथी और समझौता न करने वाली नीतियों के लिए जाना जाता है। ये सांसद कॉरपोरेट जगत के बजाय 'आर्थिक राष्ट्रवाद' को प्राथमिकता देते हैं।