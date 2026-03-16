अमेरिका-इज़रायल के सामने नहीं झुकेगा ईरान, जितना समय लगे…युद्ध लड़ने के लिए तैयार

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 17वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है। ईरान को इस युद्ध की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि युद्ध की वजह से इज़रायल और अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों में भी जान-माल का नुकसान हुआ है। अमेरिकी सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। अमेरिका और इज़रायल के हमलों का ईरान भी डटकर जवाब दे रहा है। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि ईरान युद्ध को रोकने के लिए बातचीत करना चाहता है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।