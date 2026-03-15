सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, सोमालिया में 22 आतंकियों का किया खात्मा

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। दुनिया के कई देशों में आतंकवाद फैल गया है। अफ्रीकी देशों में तेज़ी से आतंकवाद बढ़ा है और इनमें सोमालिया (Somalia) भी शामिल है। अल-शबाब (al-Shabab) नाम का आतंकी संगठन पिछले कई सालों से सोमालिया में एक्टिव है और समय-समय ओर आतंकी हमलों को अंजाम देता है। यह आतंकी संगठन देश में सुरक्षा बलों, अधिकारियों और आम नागरिकों पर हमले करता है। ऐसे में अब सुरक्षाबलों ने अल-शबाब के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की।